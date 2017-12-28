2017.. عام تغيير الموازين

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لقد كان 2017 عاما حافلا بالأحداث التي غيرت الكثير من الموازين والمفاهيم على مختلف الصعد محليا وإقليميا ودوليا وعلى مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

مع البيان اليوم يصدر ملحقا خاصا يتمضن أبرز وأهم احداث العام 2017 وهو يوشك أن يودعنا ،بعد أن كشف الكثير من الأقنعة وغير الكثير من الموازين ، فاستحق أن نصفه بعام تغيير الموازين وهو ما سيتضح لكم جليا من خلال  هذا الاصدار الخاص الذي يمكنكم مشاهدت محتواه وفقا لما هو مبين أدناه

 

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