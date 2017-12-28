2017.. عام تغيير الموازين

لقد كان 2017 عاما حافلا بالأحداث التي غيرت الكثير من الموازين والمفاهيم على مختلف الصعد محليا وإقليميا ودوليا وعلى مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
مع البيان اليوم يصدر ملحقا خاصا يتمضن أبرز وأهم احداث العام 2017 وهو يوشك أن يودعنا ،بعد أن كشف الكثير من الأقنعة وغير الكثير من الموازين ، فاستحق أن نصفه بعام تغيير الموازين وهو ما سيتضح لكم جليا من خلال هذا الاصدار الخاص الذي يمكنكم مشاهدت محتواه وفقا لما هو مبين أدناه
-
2017 انطلاقة واثقة نحو مئوية الإمارات
-
إنجازات الإمارات .. خطط مستقبلية تثمر نجاحات نوعية
-
مبادرات ومشاريع تلبي متطلبات أبناء الوطن
-
صدارة إماراتية على المؤشرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية
-
دبي تعزز مكانتها العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي
-
حصاد 2017 .. تقهقر " داعش " والقدس تتصدر
-
حصاد 2017 .. قطع أذيال إيران والإرهاب
-
حصاد 2017 .. غياب وجوه وصعود أخرى
-
أبرز الأحداث الدولية والاكتشافات في 2017
-
" الدمج " يتصدر المشهد الرياضي في 2017
-
2017 إنجازات ثقافية وفنية نوعية .. ورحيل موجع لمبدعين