2017.. عام تغيير الموازين

لقد كان 2017 عاما حافلا بالأحداث التي غيرت الكثير من الموازين والمفاهيم على مختلف الصعد محليا وإقليميا ودوليا وعلى مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

مع البيان اليوم يصدر ملحقا خاصا يتمضن أبرز وأهم احداث العام 2017 وهو يوشك أن يودعنا ،بعد أن كشف الكثير من الأقنعة وغير الكثير من الموازين ، فاستحق أن نصفه بعام تغيير الموازين وهو ما سيتضح لكم جليا من خلال هذا الاصدار الخاص الذي يمكنكم مشاهدت محتواه وفقا لما هو مبين أدناه