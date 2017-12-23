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رأي البيان

  • الصورة: إدانة دولية للحوثي وإيران

    إدانة دولية للحوثي وإيران

    حالة الفوضى وعدم استقرار الأمن التي تسعى إيران لنشرها في المنطقة مستخدمة أدواتها الإرهابية من ميليشيات الحوثيين في اليمن إلى «حزب الله» في لبنان..

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