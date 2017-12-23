أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي بما تحققه من
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تجديد دعم المجتمع الدولي للقدس الشريف يضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي، والدور الأهم يجب أن يكون فلسطينياً وعربياً،
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الدول الأكثر عطاءً، للعام 2016، لتثبت بذلك قدرتها على منافسة أبرز المانحين
أكد مجلس الأمن الدولي أن سيطرة ميليشيات الحوثي على الأسلحة الباليستية، تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، كما يعد
طاردت سمعة المنظمات الخيرية القطرية السيئة في القارة السمراء، أمير قطر تميم بن حمد خلال جولته الأفريقية وفيما وجه رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري لطمة لتميم،
أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، أنّ الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة. وذكرت
حالة الفوضى وعدم استقرار الأمن التي تسعى إيران لنشرها في المنطقة مستخدمة أدواتها الإرهابية من ميليشيات الحوثيين في اليمن إلى «حزب الله» في لبنان..
في الوقت الذي تشتد فيه معاناة الشعب الفلسطيني، وهي معاناة متواصلة منذ سبعة عقود