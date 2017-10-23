أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم شهادات دبي الرقمية ، مشيرا سموه إلى انها هي الأساس الذي نريد أن تستند عليه كافة الخدمات الذكية للحفاظ على ثروة دبي الرقمية.