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رأي البيان

  • الصورة: دولة شابة يصنعها الشباب

    دولة شابة يصنعها الشباب

    ثقة كبيرة تمنحها دولة الإمارات العربية المتحدة للشباب لم نرها في أية دولة أخرى، حيث تمنح القيادة الرشيدة الشباب الفرص والمناصب..

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