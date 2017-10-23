حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفقة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حدث توقيع عقود شركاء المستقبل مع منطقة 2071 .
افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، التي تستمر لـ 3 أيام، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
أتمت وزارة الداخلية ممثلة بفريق العمل المختص من الضباط الخبراء والمختصين في مجال "شيفرات " الجواز الإلكتروني عملية ترقية "شيفرة" الجواز الإلكتروني الإماراتي وفق المعايير الجديدة لمنظمة الطيران المدني العالمي "ايكاو" والتي تحتوي على أعلى المواصفات الأمنية دولياً.
لقي المهرجان الافتتاحي لـ" تحدي دبي للياقة " تجاوبا وتفاعلا كبيرا من الجمهور حيث و فر الفرصة لأكثر من 25 ألف مشارك لاختبار أكثر من 40 نوعا من الرياضات والأنشطة البدنيّة التي تناسب الجميع من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جميع المؤسسات والوزارات والمدارسن والجهات الحكومية لتوحيد رفعه العلم يوم الخميس ٢ نوفمبر الساعة ١١ صباحاً في وقت واحد
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية والذي نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية.
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، اليوم شهادات دبي الرقمية ، مشيرا سموه إلى انها هي الأساس الذي نريد أن تستند عليه كافة الخدمات الذكية للحفاظ على ثروة دبي الرقمية.
نعى الديوان الأميري بدولة الكويت المغفور له الشيخ عبدالإله عبدالله سعود المالك الصباح عن عمر يناهز 18 عاما. و ذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " أنه سيوارى جثمان الشيخ عبدالإله سعود المالك الصباح الثرى صباح غد " الأحد ".