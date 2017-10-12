أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وضعت الآليات التنفيذية وبالتنسيق مع الجهات
وقّعت حركتا فتح و حماس اتفاق المصالحة الفلسطينية رسمياً اليوم الخميس في القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات المصرية.
قبل السابعة والنصف من صباح يوم الجمعة الماضي توافدت أعداد كبيرة من السيارات إلى عمق في الصحراء بمنطقة الفقع على طريق
فوجئ أولياء أمور طلبة في مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني في الشارقة برسائل من الإدارة المسؤولة
تقرير عن أبرز عناوين ملف «خيانة قطر» اليوم 12 أكتوبر في صحيفة البيان. تابعوا التطورات لحظة بلحظة على الموقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
تواصل القوات المسلحة الإماراتية جهودها واستعداداتها لتنظيم النسخة الثانية من العرض العسكري «حصن الاتحاد 2» والمقرر انطلاقه 3 نوفمبر المقبل في إمارة الشارقة.
يتوج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطالب بطل التحدي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات قيادة
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية
في حلقة جديدة من فضح جرائم وانتهاكات قطر، ومؤامرات تنظيم الحمدين ضد دول المنطقة، حذّر المعهد الملكي الإسباني «ألكانو»
نجحت قوات الشرعية اليمنية أمس، في إحباط عدة هجمات حاول الانقلابيون شنها على عدد من الجبهات، فيما قصفت مليشيات الحوثي
أصدرت محكمة عراقية، أمس، أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفق ما
تضع حكومة الإمارات نصب أعينها مهمة السير قدماً نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 والعمل على تنفيذ مئوية الإمارات 2071 وتنفيذ استراتيجيات..
تظن الدوحة أن كل خطيئة فعلتها من الممكن اتهام الآخرين بها، وأنها بإمكانها تعميم