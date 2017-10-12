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  • الصورة: حكومة الإمارات تنطلق للمستقبل

    حكومة الإمارات تنطلق للمستقبل

    تضع حكومة الإمارات نصب أعينها مهمة السير قدماً نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 والعمل على تنفيذ مئوية الإمارات 2071 وتنفيذ استراتيجيات..

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