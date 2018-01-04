الجليد يغطي شلالات نياغارا في مشهد خلاب

لا بد أن تتحدى البرد أمام هذا المشهد. فالطقس في شلالات نياغارا بارد الآن بشكل لا يصدق، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -5 درجة مئوية بحلول يوم غد الجمعة.

أما إذا كنت في الجوار، فالرحلة تستحق العناء. فقد تحدى السياح خلال الأيام القليلة الماضية، الظروف المتجمدة لرؤية المعلم البارز الذي يحاكي الآن أرض العجائب الشتوية حسبما أوردته مجلة" كونديه ناست ترافيلر".

قيما غطت الأشجار والصخور والسكك الحديدية القريبة طبقات متلألئة من الجليد، انبثق عنها صور انستغرامية مذهلة.

وهي وفقا لصحيفة واشنطن بوست، منطقة من نهر نياجرا تقع في قاعدة الشلال تتجمد بشكل صلب إلى حد أن الناس كانوا يستخدمونها لبناء أكشاكهم، حتى أن بعضهم عبر الحدود إلى كندا على سيرا على الأقدام (بعد مأساة 1912، أما الآن فلم يعد المشي على الجسر الجليدي مسموحاً).

لكن لا تغرنك الصور التي تظهر شلالات نياغارا متجمدة. فعلى الرغم من أن الجليد والثلوج تكسو المنطقة المحيطة، إلا أن النهر لا يزال جارياً.

وقالت كيتلين ديوي، وهي موظفة في واشنطن بوست ومن سكان شلالات نياجرا، إن هذه الصور إما "مضللة تماما أو كاذبة تماما". واضافت انه بالنظر الى ان أكثر من 3 الاف طن من المياه تتساقط عبر الشلالات في كل ثانية، إلا أن الامر سيستغرق "اكثر من بضعة ايام من الطقس القارس لإيقافها تماما"."