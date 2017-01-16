أم تهرب من العنف المنزلي وتبني منزلا فخما بنفسها بمساعدة دروس يوتيوب

كارا بروكينز هي أم لأربعة أطفال من الأركنساس بالولايات المتحدة الأميركية، قامت بإنجاز غير اعتيادي أسعدها وأسعد عائلتها بعد سنوات من العناء وعلاقة زوجية مضطربة.

تعرضت كارا في حياتها الماضية للكثير من التعنيف من كلا زوجيها الأول والثاني، وعاشت وأطفالها حياة غير مستقرة وغير آمنة، ولكنها لم تستسلم لليأس وكانت دائما تفكر في مخرج لأزماتها العائلية وحل يساعدها على تربية أطفالها في جو آمن وبيت يملأه الحب والحنان. فقررت كارا الانطلاق مجددا في الحياة وسطرت أهدافها وبدأت بالتنفيذ.



هدف كارا الأول كان امتلاك منزل يأويها وأبناءها، وبما أنه لا يمكنها شراءه، قررت بناءه بنفسها رغم عدم خبرتها في تقنيات البناء. العزيمة والإصرار الذي تتمتع به كارا دفعها لتعلم أساسيات بناء المنازل خطوة بخطوة وذلك عبر اللجوء لفيديوهات تعليمية في موقع يوتيوب.

بدأ كل شيء في عام 2008 عندما رصدت كارا منزلا ضربه إعصار واقتلعه، ليبقى الأساس وحده منصوبا مكانه. ففكرت بشراء بعض مستلزمات البناء وإعادة بنائه. أطفالها الأربعة الذين كانوا حينها في الثانية و11 و15 و17 من العمر شاركوها الفكرة وشجعوها ورأوه بأنها ستكون حلا جذريا لمعاناتهم والهروب من العنف المنزلي، ووسيلة لتحسين حياتهم.

بدأت كارا بتنفيذ خطتها مباشرة، وانتقلت إلى البنك حيث حصلت على قرض بقيمة 150 ألف دولار لشراء أطلال البيت من أصحابها وشراء مواد البناء، وبمساعدة يوتيوب وأطفالها، تمكنت من تأطير المنزل، وصب الأساس، وهكذا إلى أن انتهت من بناء بيت واسع بمساحة 3500 قدم مربع بخمس غرف نوم ومرآب يتسع لثلاث سيارات، ومتجر ضخم، وبيت شجرة من طابقين.

أثناء عملية البناء تعلمت العائلة أمورا كانت تفقدها وهي حس العمل الجماعي الذي ساعد في توطيد علاقتهم وأصبحت العائلة أقوى من أي وقت مضى.

وبعد تسعة اشهر من العمل المتواصل انتقلت العائلة إلى بيتها الجديد وهجرت كارا زوجها الذي كان يضربها ويعنفها باستمرار، لتعيش في أمان مع أطفالها.

بلغت تكلفة شراء المنزل القديم وإعادة بناءه 130 ألف دولار، فيما بلغت قيمته في السوق العقارية بعد البناء بنصف مليون دولار وفقا لما ذكرته كارا للصحافة المحلية.

وسردت كارا تفاصيل حياتها كاملة في كتاب من تأليفها بعنوان ‘Rise’، تناول المآسي التي عاشتها في زواجيها الفاشلين وإصرارها وعزيمتها لإحداث التغيير وحماية أطفالها. وسيصدر الكتاب للبيع في 24 يناير على موقع أمازون.