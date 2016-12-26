شاهد شاب يتحدث 56 لغة بطلاقة

ليس مستغربا أن يتقن شباب اليوم أكثر من لغة واحدة لاسيما مع توفر الانترنت والوسائل التعليمية الإلكترونية، ولكن الشاب البوسني، محمد ميسيتش البالغ من العمر 32 عاما يمكنه التواصل ليس بلغتين أو ثلاث أو خمس بل يتحدث بـ 56 لغة بطلاقة وليس هذا فحسب، إذ أنه يفهم 70 لغة أجنبية.

بدأت رحلة محمد مع تعلم اللغات منذ كان طفلا في مدينة توزلا الصناعية في يوغوسلافيا السابقة (حاليا في البوسنة والهرسك)، وقد تم اكتشاف موهبته الاستثنائية للتعلم السريع عن طريق الصدفة، عندما كان في سن الـخامسة من العمر وكان في إجازة مع عائلته في اليونان، حيث بدأ يفهم لغة الأهالي ويشرح ما يقولونه وسط ذهول عائلته.

ولم يكن ذلك سوى بداية رحلته لإتقان العديد من اللغات، ففي سن التاسعة تعلم اللغة السويدية من الجنود السويديين المتمركزين في بلدته خلال الحرب الأهلية في البوسنة، وبعد انتهاء الصراع ذهب في رحلة إلى المجر وتمكن من تعلم الهنغارية كذلك.

وبعد فترة قليلة أدركت عائلته بأنه شخص مميز عن غيره وعرضته على طبيب لفحصه وخلص الأطباء إلى أنه مصاب بمتلازمة أسبرجر وهي شكل خفيف من مرض التوحد سمح له باستيعاب اللغات الأجنبية الجديدة بسهولة، وأحيانا عن غير قصد.

وذكر محمد في حديث له مع الصحافة المحلية، أنه مرة طلب منه صديقه تعلم اللاتفية حتى يتمكن من مرافقته في رحلة عمل، ونجح في تعلمها في غضون أسبوعين فقط بمساعدة يوتيوب وكتابين وبعض الرسوم المتحركة.

ويقول محمد أنه يعشق تعلم اللغات ويقضي معظم وقته في تعلمها ودراستها. وهو يتقن اليوم 56 لغة منها الإنجليزية والبرتغالية، واليابانية والجورجية، والكينيارواندية (اللغة الرسمية في رواندا) والكيشوا (لغة من السكان الأصليين في وسط جبال الانديز في أمريكا الجنوبية(.

ونشر محمد عدة فيديوهات على قناته الخاصة في يوتيوب يظهر من خلالها مهاراته في التحدث بمختلف لغات العالم.