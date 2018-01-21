«مملكة السحر» بعدسة البيان

كعادتها كل مرة تطلعكم عدسة البيان على مختلف الأماكن والمواقع الساحرة، وهذه المرة انتقلت عدستنا إلى مدينة فلوريدا التي تحتضن واحداً من أشهر المعالم الترفيهية في العالم، "مملكة السحر" (Magic Kingdom ) الخاص بعالم والت ديزني.

مملكة السحر هي متنزه في منتجع والت ديزني العالمي في فلوريدا، بالقرب من أورلاندو، تم افتتاحها في 1 أكتوبر عام 1971 كأول أربع حدائق في المنتجع، تملكها وتشغلها شركة والت ديزني.

تم تصميم المنتزه من قبل شركة والت ديزني بالتعاون مع شركة "ويد إنتربرايز" وهي شبيهة بحديقة ديزني لاند في أنهايم، كاليفورنيا، وتجسد حكايات وشخصيات ديزني.

أشهر معلم في مملكة السحر هو قصر سندريلا، المستوحى من قلعة أسطورية ظهرت في فيلم سندريلا عام 1950.

في عام 2016، استضافت الحديقة أكثر من 20 مليون زائر، مما يجعلها الحديقة الأكثر زيارة في العالم للسنة الحادية عشرة على التوالي، كما أن المنتزه هو الأكثر زيارة في أميركا الشمالية على مدى السنوات الـ 17 الماضية، وتجلب الحديقة لزوارها السعادة والفرح والمرح العائلي من خلال العروض الترفيهية التي تحاكي عالم الخيال.

عالم والت ديزني هو تكريم لفلسفة وحياة والتر الياس ديزني، رجل أعمال ومُنتج سينمائي، وأَخِصّائِيّ رُسُوم مُتحرِّكة أَمرِيكِيّ، يُعد دِيزنِي الشّخصِيّة المِحورِيّة لِتارِيخ سِينما الرُّسُوم المُتحرِّكة لِلأَطفال، كما يُعتبر أَيقُونة ثقافِيّة فِي هذا المجال.