جولة في براغ.. بعدسة «البيان»

تُعد العاصمة براغ مركز الجذب السياحي الرئيسي في التشيك، ولا عجب أن يتهافت الناس لزيارة هذه المدينة التي نالت لقب "أجمل مدينة في العالم" أكثر من مرة.

المسافر إلى براغ ينتقل إلى عالم خرافي بعيد عن المألوف، فمدينة الأبراج والكنائس الأثرية تأخذكم في أحضان "الزمن الجميل" والتاريخ والأجواء الرومنسية، وتُعد المدينة القديمة أهم أجزاء براغ السياحية، حيث الأزقة المرصوفة الضيقة التي تحيطها المباني الأنيقة وعشرات المقاهي والمطاعم ذات الإطلالة الخلابة.

وأثناء التجوال سوف تجدون أنفسكم على جسر "الملك تشارلز" أو ما يعرف ب "كارلوف موست"، الذي يُعد أهم المزارات السياحية التي تكتظ بالمسافرين الذين يلتقطون الصور الحصرية من جوانب الجسر المطلّ على المدينة الساحرة، ويزين الجسر التماثيل والمنحوتات المتقنة.

وينتشر حوله فنانو الشوارع، العازفون والرسامون وهواة التمثيل والرقص يحولون المكان إلى "مسرح" حقيقي على أرض الواقع، وبالقرب من الجسر تقع "كاتدرائية القديس فيتوس" ضمن بناء "قلعة براغ" الشهيرة، ويمكن رؤيتها من عدة جهات وسط المدينة، وهي أكبر كنيسة في التشيك، وتضم أضرحة للعائلة المالكة مع دخول مجاني إلى البهو الأرضي الذي تحيطه النوافذ الكبيرة المزينة.

وفيما يلي نعرض لكم فيديو وبعض الصور التي التقطتها الزميلة خولة خميس خلال جولتها في العاصمة براغ...