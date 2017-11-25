جنيف عاصمة سويسرا السياحية.. موطن العراقة والفخامة

جنيف عاصمة سويسرا السياحية. وبها المقر الرئيس للعديد من المنظمات العالمية، مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر، ولهذا عرفت جنيف بعاصمة السلام.

تمتاز جنيف بوجود العديد من الفنادق الفخمة، منها فندق «الريتز- كارلتون أوتيل دولا بيه»، الذي يعتبر من أعرق فنادق جنيف، وهو أول فندق «ريتز كارلتون» في سويسرا.

وقال غيوم بينيزاك مدير عام فندق الريتز ـ كارلتون دو لا بي جنيف لـ «البيان»، بأن الفندق فتح أبوابه للعالم في شهر سبتمبر من العام الجاري، بتصميمه الفخم وتاريخه العريق، الذي يعود تاريخ بنائه إلى 152 عاماً، بعد اكتمال تجديده بعناية وتجهيزه بالكامل وإعادة تصميمه، التي كلفت ملايين الدولارات.

وأضاف غيوم أن الفندق يمثل إضافة رفيعة المستوى إلى قطاع الضيافة والفندقة في جنيف، الذي سيلبي حاجة السياح وزوار المنطقة، حيث سيوفر لضيوفه وقاصديه، تجربة إقامة فريدة.

وأشار إلى أن الفندق يحتل موقعاً استثنائياً، فعلى بُعد خطوات منه، توجد الكثير الجلسات والمقاهي والمحال التجارية، إلى جانب مرسى للقوارب واليخوت والسفن السياحية التي تقدم جولات بحرية..

ويضم الفندق 74 غرفة و14 جناحاً، بتصاميم ذات أناقة أكسبتها فخامة عصرية بالغة، حيث زوّدت الغرف بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، تسمح بدخول النور الطبيعي و تشعر المقيم بالراحة.

ويحتفي فندق الريتز-كارلتون أوتيل دو لا بيى، جنيف، بالمشهد المذاقيّ، ويصوّر من خلال مطعمين جديدين، طبيعة هذه الوجهة العالمية، فيمكن للضيوف أن يقصدوا مطعم «فيسكبار» الأول من نوعه في جنيف، كما يمكنهم التمتع بركن السمك الطازج، الشبيهة بأسواق السمك الإسكندنافية التقليدية.

فندق السلام

عرف الفندق سابقاً باسم «أوتيل دو لا بي، جنيف فندق» السلام، فتعود تسميته إلى القرن التاسع عشر، في فترة كانت الشعوب تناضل من أجل نيل استقلالها، وفي هذا الفندق، كانت تقام الاجتماعات الهامة والمصيرية، مثل المؤتمر الدولي المعنيّ بالسلام، الذي أعاد تشكيل مصير أوروبا.

119 فندقاً

يمثل فندق الريتز-كارلتون أوتيل دو لا بي جنيف، خير إضافة إلى سلسلة الريتز- كارلتون الـ 94 حول العالم، وجاري تنفيذ 25 فندقاً قيد الإنشاء، ليصل العدد الإجمالي بحلول عام 2020 إلى 119 فندقاً.

وفي إطار خطة التوسع العالمية للريتز-كارلتون، تم افتتاح 7 فنادق في عام 2017، وسيتم افتتاح 9 فنادق في عام 2018، و7 فنادق خلال عام 2019، وفندقين خلال عام 2020، هما فندق الريتز كارلتون، ملبورن أستراليا، وفندق الريتز كارلتون، داليان الصين.