تعرف على أكثر خمس وجهات شعبية في المغرب

تزخر هذه المدن المغربية الخمس بمعالم تاريخية بالإضافة إلى خيارات تسوق وطعام وحفلات حسبما ذكرت صحيفة " فايننشال تايمز" اللندنية.

طنجة: ميناء شمالي يتمتع بازدهار بعد عقود من التجاهل.

كانت هذه المدينة الواقعة على الساحل الشمالي للمغرب منذ فترة طويلة مفترق طرق للثقافات ووجهة للكتاب والموسيقيين.

وقامت الحكومة بضخ الاستثمارات في المدينة، التي تتمتع الآن بازدهار بعد عقود من التجاهل. وأهم المشروع الذي كان لها أكبر الأثر هو ميناء طنجة المتوسط الذي افتتح في عام 2007. ويرتبط مركز الشحن هذا بأربعة مناطق للتجارة الحرة حيث لا تفرض رسوم جمركية.

وعلى الرغم من أن ضواحي المدينة آخذة في التوسع بسرعة، فإن معالمها لم تتغير إلى حد كبير. وتشمل هذه سوق سوكو الكبير، البيضاوي المنحدر بين المدينة الفرنسية الجديدة والمدينة القديمة.

الدار البيضاء: المدينة التي تجمع بين العمل واللهو:

عاصمة الأعمال الحديثة في المغرب هي أكبر المدن وأكثرها حيوية. وتحتض أكبر مطار دولي في البلاد، وثاني أهم موانئها، حيث تتخذ منه معظم الشركات الوطنية والأجنبية مقار لها.

ويمكن للزوار الاستمتاع بقضاء وقت في كورنيش المدينة، الذي يعج بالنوادي والمطاعم وحمامات السباحة، ويضم أكبر مركز للتسوق في البلاد، مول المغرب.

مراكش: بوابة إلى جبال الأطلس:

أكبر وجهة سياحية في المغرب، مدينة ملونة مغمورة تفتخر بسوقها الهائلة التي يمكن للمرء أن يهيم على وجهه أياما يتسوق المنسوجات والفخار والمجوهرات والأحذية.

والمدينة هي بوابة المغرب إلى الجنوب البربري، ومنه تكمل البعثات طريقها إلى جبال الأطلس.

وهي موطن ولعدد متزايد من المعارض الفنية والمتاحف. وتشمل متحف التصوير الفوتوغرافي ومتحف الفن الأفريقي الحديث ومتحف إيف سان لوران الذي تم افتتاحه مؤخرا.

فاس: مختبر حي للحرف المغربية:

فاس جوهرة من التراث المعماري ومختبر حي للحرف المغربية. فيها يقوم أصحاب المحلات ببيع المنسوجات والأزرار المنسوجة يدويا والفخار الأبيض والأزرق، التقليدي المنقوش، والنعال الجلدية ذات اللون الأصفر التي تشتهر بها المدينة.

مكناس: كنوز إمبراطورية مبنية على الثروة الزراعية التاريخية:

تتمتع مكناس بمواقع مذهلة بما في ذلك ضريح السلطان مولاي إسماعيل، الذي جعل المدينة عاصمته في القرن السابع عشر.

وقضى السلطان المعجب بفرساي خمسة عقود في بناء مدينة مهيبة مسورة تضم بواباتها الغنية المزخرفة باب المنصور.