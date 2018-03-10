تايلند تتعاون مع طيران الإمارات للترويج السياحي

أطلق مكتب هيئة السياحة التايلندية في دبي والشرق الأوسط بالتعاون مع طيران الإمارات حملة مشتركة تهدف لترويج تايلاند وجهة للعطلات العائلية والعطلات الفاخرة، وذلك تحت عنوان «نحو آفاق جديدة».

وقال بيرات سوكنجام، نائب مدير مكتب هيئة السياحة التايلندية في دبي والشرق الأوسط: «تمتلك تايلاند مقومات الضيافة العالمية من منتجات فاخرة وخدمات متوفرة. وتتعاون هيئة السياحة التايلندية مع طيران الإمارات لإطلاق هذه الحملة المستمرة حتى 19 مارس من أجل ترويج تايلاند وجهة فاخرة للعطلات للسياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط، من خلال حملة تسويقية تحمل اسم «نحو آفاق جديدة»، والتي تنقسم إلى خمس فئات: المأكولات التايلندية، والفنون الحرفية التايلندية، والثقافة التايلندية، والشواطئ والطبيعة التايلندية، ونمط العيش التايلندي».

وتشهد الحملة مساهمة مجمّع «إمبوريوم» و«إمكوراتير» شريكاً استراتيجياً، وحول ذلك قال دونلاشاناي سوثارومنا، المدير العام للتسويق العالمي لإمبوريوم وإيمكوارتيير: «نحن نشارك في هذه الحملة التي تهدف لترويج تايلاند وجهة للعطلات العائلية وتجارب السفر للضيوف وتعزيز قطاع الضيافة الفاخرة فيها ضمن سوق منطقة الشرق الأوسط.

ويعد مجمع إمبوريوم وإمكوارتير أول مجمع تجاري فاخر للموضة ونمط الحياة في تايلاند، ويحتل موقعاً مميزاً على طريق سوخمفيت الحيوي، وهو مفهوم تسوق متكامل، يضم عدداً من أهم العلامات التجارية العالمية، ومتجراً كبيراً وصالة سينما 5 نجوم، وركناً للعب للأطفال وغيرها.