جبال الإمارات٫٫ مزارات شعبية

تزخر الإمارات بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة، التي تساهم في استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم؛ فهي تجمع بين السياحة الشاطئية والصحراوية والجبلية، بالإضافة إلى سياحة التسوق والترفيه والسياحة العلاجية وغيرها من الأنماط السياحية التي عززت من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكل السلاسل الجبلية في دولة الإمارات، بشكل خاص، منتجاً سياحياً فريداً في ظل حرص الدولة على ضخ استثمارات كبيرة حولت السلاسل الجبلية إلى وجهات مثالية تقدم لزوارها خيارات كثيرة من المغامرات ونشاطات ركوب الدراجات والتخييم، بالإضافة إلى القيام بالرحلات والنزهات والاستمتاع بمناظرها الطبيعية الأخّاذة.

وتشكل سلسلة الجبال الشمالية، وكذلك السلاسل الجبلية المطلة على الخليج العربي كنوزاً سياحية طبيعية، وتحول الكثير منها لمناطق جذب سياحي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتنمية المناطق الجبلية واستغلالها كمناطق سياحية مهمة.

جبل حفيت درّة العـــين

يتصدر جبل حفيت ومنطقة مبزرة الخضراء، في مدينة العين، المناطق التي تستقطب محبي الطبيعة في الإمارات من جميع أنحاء العالم، لا سيما أنه يتم فيها إقامة العديد من الأنشطة الجاذبة للزوار من مختلف الشرائح.

عقود

وقال بدر حمد العامري، مشرف عام مكتب الاستثمار، إنه تم توقيع عدد من العقود الاستثمارية والإيجارية لتوفير مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية في المنطقة، وإقامة الفعاليات والأكشاك الخدمية.

كما يجرى حالياً دراسة منطقة مبزرة الخضراء، بالإضافة إلى منطقة جبل حفيت لاستحـــداث مشروع تطويري يهدف إلى تعزيز منطــقة مبزرة التي تقع أسفل جبل حفيت، كوجهة سياحية بارزة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف أن رؤية بلدية العين تتضمن فتح المجال للمستثمرين لتحديد الأنشطة الاستثمارية المراد تنفيذها.

وتقديم خدمات متميزة متمثلة في المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى الألعاب والأنشطة التــرفيهية، كما سيتم توفير فرص استثمارية واعدة للتطوير وإشراك القــــطاع الخاص في تقديم خدمات مميزة وخلق تنـــوع واستغلال المناظر الطبيعية.

ارتفاع

ويشكل جبل حفيت واحداً من المعالم السياحية، يصل ارتفاعه إلى 1245 متراً، واكتشف عند سفحه أكثر من 500 مدفن أثري تعود إلى 5 آلاف سنة. وأولت حكومة أبو ظبي الموقع رعاية خاصة عبر تنفيذ مشاريع سياحة في سفح الجبل وعلى قمته، وشقت طريقاً على امتداد 14 كيلومتراً يتـــلوى عبر منحنيات ومنحدرات باتت متـــعة للزوار، تتحول في الليل إلى منظر أشبه بعقد من اللؤلؤ بسبب الإنارة الممتدة من أسفل الجبل وحتى القمة.

وأقيمت العديد من المشاريع حوله مثل الاستراحات والشاليهات القريبة من المياه الحارة لنبع المبزرة الخضراء، وعلى جبل حفيت تتناثر أشجار التين والزيتون وأكثر من 80 صنفاً من أشجار الفواكه والحمضيات.

وتم إنشاء فندق «ميركيوري غراند» عند القمة الذي يوفر فرصة استثنائية للاستمتاع بالمناظر الخلابة والأجواء الهادئة، كما يـــتم تنــظيم، على قمة الجبل، عدد من الفعاليات الفنية والرياضية.

جبل جيس متعة فوق السحاب

يمتلك جبل جيس (وهو أعلى جبل في الإمارات) جميع المميزات التي تجعل منه وجهة مثالية بتضاريسه الوعرة الجاذبة لمحبي المغامرة. ويمتد الطريق الجبلي لجبل الجيس لمسافة 36 كيلومتراً إلى القمة الجبلية، مع آثار آلات الحفر وتقطيع الصخور التي شكلت الدعائم الأساسية لأرضية «جزيرة النخلة» في دبي.

وعلى جانبي الطريق يستمتع الزائر برؤية البيوت الجبلية ذات الأشكال الفنية التراثية والألوان والتصاميم الخلابة، حتى يصل إلى أول الاستراحات التي أقيمت على جانبي الطريق للقمة الأعلى في الإمارات بارتفاع 1934 متراً فوق مستوى سطح البحر.

تطوير

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، « كثفنا جهودنا خلال العامين الماضيين للاستفادة بشكل مستدام من المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها القمة الجبلية من خلال تطوير المنتجات السياحية، التي تلبي رغبات واحتياجات السوق السياحية المستهدفة وخاصة سياحة المغامرات والرحلات.

ففي عام 2016، تم إطلاق مغامرة «فيا فيراتا» كأول منشأة تجارية من نوعها في المنطقة لمسارات الرحلات والانزلاق، تتيح للمغامرين إطلاق العنان لمهاراتهم وتحدي الجاذبية بالحبال على امتداد 470 متراً. وتمتد جولات التسلق في «فيا فيراتا» إلى ثلاث مراحلة وثلاثة مسارات انزلاقية مختلفة، يتراوح ارتفاعها بين 165 و195 و985 قدماً، وتم تصميم مسارات التسلق لتناسب مختلف قدرات الهواة والمحترفين.

وقال مطر: يأتي تدشين مغامرة «جبل جيس فلايت» «زيب لاين» التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر، وبسرعة طيران تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة.

توسعة جديدة

وأضاف: تحظى مغامرة «جبل جيس فلايت» بشعبية واسعة بين الزوار منذ افتتاحها، حيث وضعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خططاً توسعية مستقبلية ضمن المرحلة الثانية من المشروع بإنشاء كابلين إضافيين، لتتضمن التجربة أربعة مسارات بالإجمال تتيح للأصدقاء وأفراد الأسرة فرصة مشاركة الرحلة دفعة واحدة.

ولا تنتهي التجربة بالوصول إلى المرحلة الأخيرة، حيث يبدأ المغامر ركوب الحافلات المخصصة للعودة من جديد إلى المنصة أعلى القمة الجبلية.

وتشكل حديقة منصة المشاهدة التي تم افتتاحها أخيراً، إطلالة خلابة على امتداد مياه الخليج العربي وسلسلة جبال الحجر.