جزيرة ياس .. مرح وترفيه وتجارب لا تنسى

تحيط بها المياه الصافية البراقة، وتضم بعض المعالم الأكثر شهرة في العاصمة، إنها جزيرة ياس، المكان المثالي لخوض تجارب فريدة من نوعها، من شأنها أن تنشط كل الحواس وتخلق ذكريات تدوم مدى الحياة. سواء أكنت تبحث عن الاندفاع والإثارة، أم ترغب في ملاذ هادئ للاسترخاء، فإن وتيرة الحياة على جزيرة ياس قد تتسم بالسرعة أو التريث، كما يحلو لك، وسواء أكنت تبحث عن فرصة ترفع بها مستوى الأدرينالين لديك أم عن ملاذ هادئ للاسترخاء، لدينا عالم من الأنشطة للاختيار من بينها، والتي من المؤكد أن تضفي الفرحة والإلهام على جميع الأعمار.

قم بتجربة المعالم المذهلة، والشواطئ الخلابة، ودفء الضيافة الإماراتية التي تنتظركم على هذه الجزيرة الاستثنائية الواقعة في مياه الخليج العربي الرائعة.

الحصول على الإثارة وضخ الأدرينالين..

حلبة مرسى ياس

إنها منطقة التوقف الأولى على جزيرة ياس، حيث يهيأ لك أنك تسمع هدير سيارات سباق جائزة أبوظبي الكبرى، فما رأيك أن تعيش تجربة قيادة حقيقية، مثيرة وتخطف الأنفاس، أو أن تتوجه إلى المسار للاستمتاع بسباقات الكارتينغ مع الأصدقاء. هناك طرق كثيرة للاستمتاع بجو سباق الفورمولا1 الرائع، سواء الاستمتاع بالمناظر والأصوات الرائعة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى أو الذهاب في جولة بسيارة عالية الأداء أو التسابق مع الأصدقاء على الحلبة نفسها التي يرتادها نجوم الفورمولا1.

فقط على ياس المرح حقيقة: تستضيف حلبة مرسى ياس السباق الأخير من بطولة الفورمولا1، الحدث الرياضي الأبرز والوحيد الذي يقام وقت غروب الشمس، مما يخلق أجواء ساحرة. ليس هناك مكان أفضل لرؤية النجوم.

استعد للمرح العائلي

عالم فيراري أبوظبي

إذا كنت لم ترو عطشك للمغامرة بعد، حان الوقت للتوجه إلى عالم فيراري أبوظبي.. المدينة الترفيهية الوحيدة في العالم المستوحاة من فيراري. يضم عالم فيراري أبوظبي مجموعة كبيرة من الألعاب والمرافق الترفيهية المثيرة المستوحاة من فيراري والتي ستفوز بسباق قلبك! فبدءًا من ألعاب المحاكاة العصرية، مرورًا بالرحلات المحطّمة للرقم القياسي ووصولاً إلى مناطق الجذب الصديقة للأسرة والعامرة بالمتعة والتفاعلية، تدرك أن قضاء يوم عائلي في هذه المدينة أمر مناسب للجميع.

فقط على ياس المرح حقيقة:عالم فيراري أبوظبي هو المكان الوحيد في العالم الذي يمكنك أن تكون فيه أسرع من سيارات الفورمولا1، اربط حزام الأمان وارتدِ نظارتك لتكن على استعداد للانطلاق بسرعة 240كم/س وذلك خلال 4.9 ثانية، واركب الأفعوانية الأسرع في العالم.

ياس ووتروورلد أبوظبي

ياس ووتروورلد أبوظبي، هي حديقة الألعاب المائية الوحيدة في العالم ذات تصميم إماراتي، حيث يستند موضوعها على الثقافة الإماراتية وتراثها العريق في مجال الغوص على اللؤلؤ. وتقوم فكرة الحديقة الفريدة على أسطورة "اللؤلؤة المفقودة" التي تم نسج أحداثها خصيصاً لحديقة ياس ووتروورلد بهدف إحياء التراث الإماراتي الأصيل، وللاستمتاع بيوم مليء بالمغامرة الممتعة، لن تجد أفضل من ياس ووتروورلد أبوظبي، حيث يضمن لك هذا المتنزه المائي المستوحى من الطراز الإماراتي تجربة مثيرة، من خلال أكثر من 40 لعبة والمنزلقات المائية والمرافق الترفيهية التي تصلح لجميع العائلة.

هل ترغب في تجربة الغوص الحقيقي على اللآلئ؟هذه التجربة الفريدة من نوعها تضفي الإثارة على الضيوف من خلال الغوص لجمع المحار الخاص بهم. تستمر المغامرة ساعة واحدة وتشمل الاطلاع على تدابير السلامة مع وجود مدربين للغوص مع الزوار، وعند جمع الزوار للمحار من الأعماق، يتعلمون كيفية فتحها بطريقة صحيحة ويتعلمون الكثير أيضاً عن اللآلئ الموجودة بالداخل التي يأخذونها معهم إلى المنزل كتذكار من مغامرتهم. بإمكان الزوار أيضاً تصميم لآلئهم حسب اختيارهم الخاص.

فقط على ياس المرح حقيقة: تضم ياس ووتروورلد الكثير من الألعاب المثيرة والمنزلقات المائية، خمسة منها لم تشهدها أي حديقة ألعاب مائية في العالم من قبل، مثل "بانديت بومبر" وهي أول أفعوانية تفاعلية في العالم تحتوي على مؤثرات الليزر والماء.

شاطئ ياس

إذا كنت تحب الشمس والرمال والتزلج على الماء، فشاطئ ياس مكان خلاب وهادئ ويمكنك أيضاً أن تستمتع بعوامل الجذب الأخرى التي تقدمها الجزيرة، إنه الملاذ المثالي المفعم بالهدوء، حيث الرمال البيضاء والمياه الصافية البلورية وأشجار المانغروف الطبيعية الاستوائية. ومع بركة السباحة الأنيقة والشاليهات الخاصة وعدد من المطاعم، يمكنك أن تختار بين قضاء يوم عائلي ممتع على الشاطئ، مع مجموعة واسعة من الرياضات المائية المثيرة والأنشطة، أو أن تمضي أمسية هادئة على أحد المقاعد الطويلة وتتمتع بالاسترخاء.

فقط على ياس المرح حقيقة: يمكنك القيام برحلة على متن قوارب الكاياك واستكشاف أشجار المانغروف، أحد أهم أسرار الجزيرة.

مضمار ياس لينكس أبوظبي

إذا كنت من محبي الغولف في الخليج، ما عليك إلا الحصول على قفازات والانطلاق إلى مضمار لينكس أبوظبي. يقع هذا المضمار على الشواطئ الغربية لجزيرة ياس، التي تعتبر الوجهة الترفيهية الرئيسية في أبوظبي، هو أول ملعب للغولف في منطقة الشرق الأوسط من نوع الملاعب المعروفة باسم لينكس، كما ورد اسمه على قائمة مجلة "جولف دايجست" الأميركية بين أفضل 46 ملعباً في العالم، وتشرف جميع الحفر فيه على إطلالات رائعة على شاطئ الخليج العربي وتحيط به أشجار المانغروف الخصبة، ويعتبر واحداً من أجمل الوجهات في الجزيرة.

فقط على ياس المرح حقيقة: يعتبر ياس لينكس أبوظبي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

فنادق ياس

مع قضاء هذه الأوقات الممتعة والمغامرات الشيقة، بالتأكيد أنت بحاجة إلى مكان للراحة والنوم ليلاً، إنك محظوظ، فجزيرة ياس تحتوي على مجموعة واسعة من الفنادق من الدرجة الأولى، تتراوح بين الفخامة والترف، إلى الأماكن المناسبة للأسرة، لكن جميعها توفر وسائد وثيرة ومريحة، والأكثر إرضاءً هو المشهد البانورامي والمناظر الخلابة للبحر. ويمكنك الاسترخاء في نوادينا الصحية الحديثة وصالة الألعاب الرياضية والمنتجعات الصحية المجهزة تجهيزاً كاملاً للاسترخاء. وإذا كنت من عشاق الطعام والشراب، لا تفوت الخيارات الشهية المتاحة لتناول الغداء أو العشاء، في العشرات من المطاعم والصالات التي تقدم وجبات من مختلف أرجاء العالم.

فقط على ياس المرح حقيقة: يشتهر فندق "ياس فايسروي أبوظبي" بمظلته المضيئة بأضواء (إل إي دي LED)، وهو الفندق الوحيد في العالم الذي يحتوي على مضمار الفورمولا1، يمر عبره.

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ياس مول

ياس مول هو أكثر بكثير من مجرد مكان للتسوق. مع 400 من أكبر العلامات التجارية للأزياء والمطاعم في العالم، و20 شاشة سينما، وأكبر منطقة للترفيه العائلي في المنطقة، يعتبر مكاناً مذهلاً لقضاء يوم في الخارج لجميع أفراد الأسرة، ويقع ياس مول في قلب جزيرة ياس، وهو نقطة اتصال مثالية لجميع مناطق الجذب في الجزيرة، وفي الواقع، يمكن الوصول إلى عالم فيراري أبوظبي مباشرة من المركز التجاري نفسه.

وكخيار آخر، يمكنك التوجه إلى منطقة الكاسكيد، حيث تضم مجموعة من 20 مطعماً تقدم المأكولات من جميع أنحاء العالم، من المؤكد أنها ستشبع شهيتك عند الإحساس بالجوع، ويقع في موقع مثالي بين ياس مول وفيراري وورلد أبوظبي، ويوفر مجموعة مختارة من خيارات تناول الطعام من الوجبات السريعة إلى تناول الطعام على مهل، في الداخل أو خارجاً على الشرفة، مع مناظر النوافير الخلابة.

فقط على ياس المرح حقيقة: يتربع ياس مول على مساحة 2.3 مليون متر مربع، وهو أكبر مركز للتسوق في أبوظبي.

تناول الطعام بأسلوب أنيق

تقدم مطاعم جزيرة ياس كل ما تحتاجه من أنواع الطعام، هناك قائمة مدهشة من المطاعم والمقاهي والصالات للاختيار من بينها عند الإحساس بالجوع.

فقط على ياس المرح حقيقة: عبر الجزيرة هناك أكثر من 160 مطعماً لأكثر من 25 مطبخاً مختلفاً، للاختيار من بينها!

استعد للأحداث المثيرة

مع هذا العدد الكبير من العروض الحية والترفيه، فإن أجندة جزيرة ياس ستكون مليئة بالعروض المثيرة التي ستجعلكم تصرخون لطلب المزيد .

حيث سيستمتع الزوار بمزيج مذهل من العروض في جزيرة ياس، بدءاً من الفعاليات الرياضية عالمية المستوى، والمهرجانات والاحتفالات الثقافية، وصولاً إلى الرياضات المائية، والعروض الكوميدية، والجوائز والحفلات الموسيقية.

وتحفل أجندة عام 2018 أيضاً بعروض عالمية ضخمة مثل "باو باترول PAW Patrol "، و"فيفث هارمونيFifth Harmony "، و"هارلم جلوب تروتر Harlem Globetrotters" و"ذا إليوجنيست Illusionists "، بالإضافة إلى حفلات ممتعة لعدد من نجوم الموسيقى أمثال محمد حماقي الذي يشارك في مهرجان صوت القاهرة الغنائي و"كي ماني Kymani " و"جوليان مارلي Julian Marley " اللذان يشاركان في مهرجان الاحتفال بذكرى ميلاد "بوب مارلي Bob Marley"، ويشارك أيضاً العديد من مشاهير الرياضة في مجالات الجولف والترياثلون والدراجات الهوائية.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم تصفح الموقع: yasisland.ae/events.

فقط على ياس المرح حقيقة: في النصف الأول من 2018، تحفل أجندة الجزيرة بالعديد من المهرجانات والأنشطة، مع فعالية ممتعة كل أسبوع حتى حلول شهر رمضان المبارك.