البيان في ضيافة منتجع one&only le saint gèran بموريشيوس

تعتبر موريشيوس من أجمل جزر العالم التي يقبل عليها السياح من كل أنحاء العالم.

موريشيوس هي جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي، تبعد عن مدغشقر 680 كيلومتر، مساحتها 2040 كم²، ويتحدث سكانها الفرنسية والإنجليزية وكريولية.

توجد بها إضافة إلى الشواطىء البيضاء سلاسل جبلية شاهقة في الجنوب الغربي، وخلجان وكهوف محمية شمالاً وشرقاً وإلى الغرب.

تشتهر الجزيرة بطائر الدودو الجميل والغريب والذي لم يكن موجود إلا في موريشيوس، وهو من فصيلة الحمام ويبلغ وزنه 23 كيلو ولكبر حجمه لا يستطيع الطيران، وهذا كان أحد أهم أسباب إنقراضه حيث كان فريسة سهلة.

بوفي جمهورية موريشيوس تستطيع قضاء عطلتك وسط الطبيعة الخلابة والشواطىء الرملية البيضاء الرائعة والرفاهية والخصوصية مع وجود العديد من الأنشطة.