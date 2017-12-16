القطاع السياحي في دبي يخترق أسواقاً جديدة

قالت مصادر عاملة في القطاع السياحي إن السياسة التسويقية والترويجية التي تنتهجها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي نجحت في الدخول الى أسواق جديدة ساهمت في تعويض الأسواق المتضررة نتيجة الظروف الاقتصادية مثل السوق الصيني الذي بات يساهم بشكل فعال في نمو أعداد السياح القادمين الى الإمارة.

وتوقعت المصادر مزيداً من التدفقات السياحية من أسواق روسيا والصين، بفضل التيسيرات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء في ما يخص إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول لرعايا تلك الدول، والتي سمحت لهم بالحصول على تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات عند الوصول إلى أي من منافذ الدولة.

ونفذت دائرة السياحة مشروعات لتطوير وتحسين وترويج المقومات السياحية، من بينها إطلاق نظام للأبحاث وتحليل البيانات، وأدوات رقمية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، متمثلة في (غرفة التواصل الاجتماعي)، لتعزيز رؤيتنا تجاه الأسواق المستهدفة.

وتسعى دبي لمواكبة نمو وتوسع الناقلات الوطنية في الوصول الى اسواق جديده للترويج لمقومتها السياحية.