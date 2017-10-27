كوه تشانغ.. جنة استوائية

تقع جزيرة كوه تشانغ على بعد 8 كيلومترات من ساحل ترات في تايلاند، وتعد ثاني أكبر جزيرة في البلاد بعد فوكيت، وهي الجزيرة الرئيسية ضمن أرخبيل من 52 جزيرة، يشكل المتنزه البحري الوطني «مو كو تشانغ» الذي تم تأسيسه كمحمية طبيعية عام 1982.

وتتميز هذه الجزيرة بغاباتها المطرية البكر، وتلالها المذهلة ومنحدراتها الصخرية، وشلالاتها المنحدرة، وامتداداتها البدائية الجميلة، وسواحلها الرملية البيضاء ووفرة النباتات الخضراء والجزر، لتبدو وكأنها جنة استوائية.

ويعتاش سكان الجزيرة بشكل رئيسي على صيد الأسماك وزراعة جوز الهند وقطف بساتين الفاكهة، ويمكن الوصول إلى الجزيرة بواسطة عبارات ضخمة تحمل الزوار والسيارات إلى شاطئها. وتقع قرية الصيادين في جنوب الجزيرة، وهي عبارة عن محلات تجارية وألبسة وهدايا وثلاثة مطاعم مختصة بالأكل البحري الطازج.

وتحتوي المياه المحيطة بالجزيرة على كمية وافرة من المرجان الملون، وتمثل هذه البيئة نقطة جذب لعشاق الغطس وقوارب صيد الأسماك والاستمتاع بالشواطئ الرملية والمناظر الفاتنة. كما يمكن للسياح ممارسة هواية تسلق الأشجار.

والاستمتاع بالسباحة مع الأفيال في «بان كوان تشانج»، وهي إحدى محميات الأفيال الشهيرة في هذه الجزيرة. وقد شهدت «كوه تشانغ» في السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في مجال السياحة، ومن ثم، فقد تزايدت الفنادق المتنوعة والمطاعم الشعبية.

«ميركيور كوه تشانغ»

يقع فندق «ميركيور» في ثاني أكبر الجزر الاستوائيّة بتايلاند، جزيرة كوه تشانغ، على بُعد 44 كيلومتراً من مطار ترات، ويبعد مسافة 5 ساعات بالسيارة من مدينة بانكوك.

ويطل الفندق الفخم مباشرة على خليج باي لان، وشاطئه الساحر، برماله البيضاء، ومياهه الصافية، وهو المكان المناسب للباحثين عن الهدوء والاسترخاء والاستجمام، وسط الطبيعة البكر الخلابة.