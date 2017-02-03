«أنانتارا» أيقونة جبلية خضراء

على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر، فوق الجبل المطل على وادي سحيق، يطل منتجع أنانتارا الجبل الأخضر ليوفر ملاذاً منعزلاً لمحبي المغامرة والذوق الرفيع.

من هنا يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الخلابة للطبيعة البكر خلال استكشافهم الكنوز الثقافية والإحساس بالتراث الثري.

يضم المنتجع 115 غرفة وفيلا فاخرة موزعة بين 82 غرفة و33 فيلا، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين فيلا من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو الفيلا الملكية الجبلية والتي تحتوى على ثلاث غرف نوم مجهزة بأجهزة تلفاز حديثة وتفاعلية ومنطقة واسعة لتغيير الملابس كل ذلك يزيد الشعور بالرفاهية الرفيعة.

إطلالة

وتتضمن المميزات الأخرى للمنتجع حوض السباحة المندمج مع المياه الطبيعية مع إطلالة على حافة المنحدر مع مركز اللياقة البدينة الحديث وملعب تنس ومناطق استرخاء خاصة بالهواء الطلق مع أحواض سباحة داخلية منفصلة للنساء وأخرى للرجال ويوجد ناد منفصل خاص بالمراهقين والأطفال والذي يقدم نشاطات مع وجود قاعة حفلات وأماكن مخصصة للاجتماعات والتي تتيح تقديم نشاطات تبقى عالقة في الأذهان كحفلات الزفاف «على قمة العالم».

وتحيط الجبال الشاهقة بالمنتجع الذي يقع في منطقة تتميز بانخفاض درجات الحرارة طوال السنة، وبالتالي يوفر المنتجع تجارب أصيلة تتيح للضيوف استكشاف الثقافة المحيطة والتاريخ والمناظر الطبيعية والتمشي عبر الأودية الغنية بالنخيل وأشجار الرمان والتفاوض مع الباعة في السوق لشراء وشاح حريري والتمتع بالحدائق التي تعبق بشذا.

وفي المنتجع يمكن الاختيار بين ستة مطاعم واستراحات، حيث يتسنى للضيوف إمتاع حواسهم بالتجارب التي تبدأ بالطعام الفاخر من المشاوي العربية أو المطعم المجاور لحوض السباحة المستوحى من التصميم الروماني إلى المطعم المفتوح لتقديم الطعام طوال اليوم والذي يقدم الأطباق الكلاسيكية العالمية.