مسقط..طبيعة وتاريخ وحضارة

مسقط العامرة، أو هكذا يسمونها، عاصمة سلطنة عمان وعصبها الرئيس، المدينة التي تردد صدى السلاطين في أسواقها، مدينة الحصون والقصور والمتاحف التي تلخص آلاف السنين من التاريخ العماني العريق.

تتألف محافظة مسقط من خمس ولايات وتمزج بين تراثها وحضارتها القديمين وبين طابعها المعاصر الحديث، فتجتمع فيها المباني والبوابات والأسواق القديمة والدكاكين الصغيرة والطرق الضيقة الملتوية، إلى جانب المنازل العصرية البيضاء والأسواق الحديثة والمحلات والشوارع الواسعة.

السياحة

يشهد قطاع السياحة في عمان نمواً بوتيرة متسارعة، وهو يعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في السلطنة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام. وتهدف استراتيجية السياحة العمانية الطموح إلى استقطاب أكثر من خمسة ملايين سائح بحلول عام 2040.

وتسعى الجهات المختصة إلى الترويج للسياحة العمانية من خلال الاستفادة من معالمها السياحية، حيث تتميز مسقط بشطآنها وتتركز أفضلها في قرى صغيرة محيطة بها، وهي الجصة والخيران والسيفة، حيث يتميز الأخير بجوّ هادئ جعله السياح وأهل المدينة مكانًا معروفًا للتخييم.

ومن العلامات الفارقة التي تميز العاصمة العمانية قلعتا الجلالي والميراني التاريخيتين، وهما من أبرز ما خلفه البرتغاليون في مسقط وعُمان.

وفي مسقط أسوار فيها ثلاثة أبواب رئيسة هي باب المثاعيب والباب الكبير والباب الصغير. كما توجد في مسقط خمسة بيوت أثرية هامة منها جريزة السيد نادر والسيد عباس بن فيصل.

وفي مجالات الثقافة والفنون هناك المتحف العماني ومتحف بيت الزبير ومتحف العملات النقدية العمانية ومتحف الطفل ومتحف القوات المسلحة وحصن السيفة.

مهرجان مسقط

تقام بالمهرجان العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة ما بين حلقات عمل وأمسيات ثقافية وأدبية ومحاضرات وملتقيات وجلسات حوارية وندوات، إضافة إلى الفعاليات الرياضية كعروض السيارات والدراجات، والعروض البحرية، وعروض التاتو، والمسابقات المائية، وأسبوع إحياء التراث العماني.

ويسهم المهرجان، الذي انطلقت فعالياته في 19 يناير ويستمر حتى 11 فبراير، إسهاماً كبيراً في مجال تبادل الثقافات، حيث يشارك في المهرجان العديد من الدول من خلال الفرق الفلكلورية وعروض الخفة والأكروبات وعروض اللهب والتوازن وعروض الإبهار وغيرها، ويتعرف زوار مهرجان مسقط على أهم معالم تلك الدول المشاركة ومكنونها الثقافي والفكري والفني.

التسوق في سوق مطرح يمكن اكتشاف متعة التسوق في شوارعه الضيقة المتعرجة التي تشبه المتاهة، حيث تصطف فيها كل أنواع منافذ البيع الصغيرة. ويعتبر هذا السوق الأفضل من نوعه في منطقة الخليج، وهو يحتوي على محلات جواهر ودكاكين حرف يدوية. كما يفضل سكان المدينة المحليون إجراء تسوق في مركز سابكو، بما يحتويه من متاجر متوسطة الحجم، إضافة إلى محلات صغيرة تبيع السلع الحرفية.

المواصلات مطار مسقط الدولي هو المطار الأساسي الذي يبعد 25 كيلومترًا عن مركز المدينة وأحيائها. ويرتبط المطار بجهات دولية كثيرة أهمها الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وأوروبا.

أما على مستوى الطرق البرية فهي تتشعب نحو المدن الهامة والمركزية في السلطنة، في الوقت الذي تنعدم فيه القطارات والمترو. وتكثر في مسقط حافلات رخيصة وشعبية تغطي حاضرة مسقط كلها.