جنيف.. بوابة جبال الألب في فصل الشتاء

تتمتع جنيف بموقع مثالي وتشتهر بأنها أفضل «بوابة إلى جبال الألب»، إذ يمكن للعائلات أو المتزوجين حديثاً أو المسافرين من منطقة الخليج أن يختبروا أفضل ما تقدمه أوروبا في الشتاء.

وهناك العديد من الرحلات الجوية أسبوعية التي تربط دول الخليج المباشرة تسهّل الوصول إليها.جنيف هي واحدة من أكثر المدن الخضرة في أوروبا مع أكثر من 20 من المتنزهات في وسط المدينة التي تقدم فرصاً لا تحصى للراحة والاسترخاء. كثير من الناس تلجأ للاسترخاء، والأكل، أو مجرد اللعب على العشب في الحدائق.

ويمكن لمحبي التزلج زيارة بعض من أشهر المنحدرات الثلجية في العالم عند أقدام «مون بلان»، أعلى جبل في القارة، أو في غلاسييه 3000، أشهر مناطق التزلج على الأنهار الجليدية في سويسرا.

وعلى بُعد دقائق من وسط مدينة جنيف يمكن للزوّار الصعود بعربة نقل بالكابلات، إلى المرتفعات المذهلة لجبل «مون ساليف»، حيث سيستمتعون برؤية مناظر مدهشة لجنيف ومحيطها. وفي أي وقت يكون المشي لمسافات طويلة ممكناً، قد يشكّل التزلج أيضاً اختياراً آخر حسب حالة الثلج.

ويمكن للمسافرين تجديد حيويتهم في العديد من المنتجعات الصحية الفاخرة، مع منتجات حصرية للعناية بالجسم وعلاجات المنتجعات الصحية المتوفرة في المدينة.

وفي أجواء دافئة ومرحة يقدم منتجع «مون بلان» الصحي مجموعة من العلاجات المميزة والمستوحاة محلياً في حمّاماته الخاصة.

وتحرص كبرى العلامات التجارية أن تفتتح لها متاجر مميزة في جنيف، حيث يدلل السوّاح أنفسهم بمتعة جديّة في التسوّق.

أما تراث وشهرة صناعة الساعات العريقة فهما إحدى مزاياها الجذابة الفريدة. يمكن في متحف ومتجر «باتيك فيليب» المدهش اكتشاف أعلى تركيز للعلامات التجارية لصناعة الساعات ضمن مكان واحد.

وخلال يناير2017 يتم تنظيم الصالون الدولي للساعات الراقية السابع والعشرين الذي يسلّط الضوء على آخر الإبداعات في صناعة الساعات. ولأول مرة، سيُفتح هذا الصالون أمام الجمهور في يومه الأخير.