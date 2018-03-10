بلومبيرغ: أسبوع سيئ لـ«البيتكوين» تفقد فيه 20 % من قيمتها

أمضت عملة البيتكوين أسبوعاً عصيباً انتهى على أسوأ نحو ممكن، حيث فقدت فيه العملة الافتراضية المثيرة للجدل ما يزيد على 20 % من قيمتها، وذلك وفقاً لما أكدته وكالة بلومبيرغ للأنباء في تقرير نشرته أمس.

وأفاد تقرير بلومبيرغ أن قيمة البيتكوين قد تراجعت أمس الجمعة في بورصة نيويورك بنسبة 4.2 %، لتصل إلى 8936.50 دولاراً، بعد أن كانت قد فقدت في مستهل اليوم نفسه 10 % من قيمتها، لتفقد بذلك نحو 15% من قيمتها في يومٍ واحد، وتكتب نهاية سيئة لأسبوعٍ سيئ فقدت فيه ما يتجاوز 20% من قيمتها.

وعزت بلومبيرغ في تقريرها هذا التدهور الذي حل على البيتكوين خلال الأسبوع الماضي إلى عدة أسباب، من أبرزها: إجراءات التدقيق الصارمة التي بدأ اتخاذها على نحو متزايد على بورصات تداول البيتكوين في كل من الولايات المتحدة واليابان؛ ومحاولة النصب والاحتيال التي تعرضت لها مؤخراً منصة «باينانس» التي تعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم؛ والأنباء التي جرى تداولها مؤخراً ومفادها أن وكيل دائني بورصة «إم تي جوكس» اليابانية قد بدأ في بيع أصول البورصة لسداد مستحقات دائنيها.

يذكر أن بورصة «إم تي جوكس»، التي كانت تعد أكبر وأقدم بورصة لتداول العملة الافتراضية بيتكوين، قد انهارت وأشهرت إفلاسها منذ نحو أربعة أعوام.

ونقلت بلومبيرغ عن كاليب ياب، الشريك المؤسس في نادي سنغافورة للبيتكوين المختص بالترويج للبيتكوين، قوله: «أضاءت الشاشة اليوم باللون الأحمر والناس يشعرون بالخوف، وترغب أياديهم الضعيفة يقيناً في بيع أسهمهم في البيتكوين».