قلق سعودي بشأن مخاطر طرح لـ«أرامكو» في نيويورك

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع قناة سي.إن.إن التلفزيونية الإخبارية إن السعودية لديها بواعث قلق بشأن المخاطر التي قد تواجهها شركة أرامكو النفطية العملاقة إذا اختارت بورصة نيويورك كموقع لطرح عام أولي.

ونقلت «سي.إن.إن» عن الفالح قوله «يمكنني القول بأن التقاضي والمسؤولية القانونية هما مصدر قلق كبير في الولايات المتحدة، بمنتهى الصراحة، أرامكو السعودية كبيرة جداً ومهمة جداً بحيث يجب ألا تكون المملكة عرضة لذلك النوع من المخاطر».

وتقول الحكومة السعودية إنها تخطط لبيع نحو 5 % من «أرامكو»، على أمل أن تجمع حوالي 100 مليار دولار أو أكثر في ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم. وتتصدر نيويورك ولندن قائمة البورصات التي تتنافس على استضافة الشق الدولي من الطرح العام الأولى لأرامكو، إلى جانب الإدراج في البورصة السعودية.

ونقلت «سي.إن.إن» عن الفالح قوله «بورصة لندن واحدة من أفضل أسواق الأسهم في العالم، إنها محكومة بقواعد تنظيمية جيدة ونحن نحترمها... إن لديها عدداً كبيراً جداً من الشركات، بما في ذلك في قطاعي النفط والغاز». وأضاف: فيما يتعلق بالإعلان عن الإدراج الثاني فإنه سيصدر في الوقت المناسب. لكن نيويورك ما زالت قيد الدراسة، ولندن ما زالت قيد الدراسة، وهناك بورصات أخرى قيد الدراسة.