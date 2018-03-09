ترامب يتعهد بالمرونة في الرسوم مع «الأصدقاء الحقيقيين»

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بأن تظهر الولايات المتحدة «مرونة» حيال «الأصدقاء الحقيقيين»، فيما يستعد البيت الأبيض لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، في خطوة أثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية. وأعلن ترامب في وقت لاحق أمس إعفاء أستراليا وربما وغيرها من هذه الرسوم.

وسيتم إعفاء كندا والمكسيك مبدئياً من هذه الرسوم، بحسب بيتر نافارو كبير مستشاري ترامب للشؤون التجارية. وقال ترامب في تغريدة: «علينا أن نحمي ونبني صناعات الفولاذ والألمنيوم الأميركية، وفي الوقت ذاته نظهر مرونة وتعاوناً كبيرين تجاه الأصدقاء الحقيقيين الذين يعاملوننا بشكل منصف تجارياً وعسكريا»، مضيفاً أنه «يتطلع» إلى اجتماع البيت الأبيض.

وسارع كل من وزير التجارة ويلبر روس ووزير الخزانة ستيف منوتشين إلى تهدئة الأسواق بسبب خطط فرض الرسوم، وأشاروا إلى أن الأمر لا يزال خاضعاً للتفاوض ولن يسيء إلى النمو.

إلا أن بروكسل حذرت من إعفاء عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا الحليف القوي لواشنطن، وقالت إن مثل هذا الإعفاء سيعتبر مطبقاً على جميع دول الاتحاد.