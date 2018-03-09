«غولدمان» ترتّب تمويلاً بـ 8 مليارات دولار لعرض «بتروباس»

ذكرت بلومبرغ نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مجموعة غولدمان ساكس تعكف على ترتيب تمويل لشركة مبادلة للتنمية وشركة إي جي جلوبال إنيرجي بارتنرز، استعداداً لتقديم عطاء لشبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الخاصة بـ «بيتروليو براسيليرو» في شمال شرقي البرازيل.

وقال مصدر رفض الكشف عن شخصيته لخصوصية المسألة: إن العرض لقيمة المشروع قد يصل إلى 8 مليارات دولار، بما فيها الديون.

وأضافت بلومبرغ: «ترانسبورتادورا أسوسيادا دي غاز»، الشبكة التي تمتد على طول 8000 ميل على عشر ولايات برازيلية، يمكن أن تكون أكبر أصول «بتروبراس» تباع حتى الآن، وتمثل أكثر من ثلث استثمار الطاقة الحكومية المستهدفة بقيمة 21 مليار دولار للعامين المقبلين. وستتلقى «بتروباس» عروضاً ملزمة هذا الشهر.