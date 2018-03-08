تراجع أسعار النفط أكثر من %2

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% ليصل برميل الخام الأميركي إلى 60.58 دولاراً، بينما بلغ سعر خام برنت 64.04 دولاراً للبرميل.

ومن ناحية أخرى ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير حسب ما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء.

وزادت مخزونات الخام 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس، في حين كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 2.7 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما هبطت 605 آلاف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام زاد بمقدار 53 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين 788 ألف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز لهبوط قدره 1.2 مليون برميل.