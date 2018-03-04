خطة أوروبية لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في مقابلة صحفية إن الاتحاد الأوروبي سيكشف النقاب هذا الشهر عن خطط لفرض ضريبة على عائدات شركات التكنولوجيا العالمية الضخمة بمعدل يتراوح بين اثنين في المئة وستة في المئة.

وقال لو مير لصحيفة جورنال دو ديمانش " سيتم الكشف عن توجيهات أوروبية خلال الأسابيع المقبلة. ستكون خطوة كبيرة.معدل الضريبة سيتراوح بين اثنين في المئة وستة في المئة سنكون أقرب لاثنين في المئة من ستة في المئة".

وأضاف لو مير أن رده على من قد يقولون إن هذا الإجراء متواضع جدا هو "أنه نقطة بداية. وإنني أفضل نصا يتم تنفيذه بسرعة جدا بدلا من المفاوضات التي لا تنتهي".

واقترحت مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية واطلعت رويترز عليها الشهر الماضي ضريبة بناء على مكان العميل وليس الشركة. وستعتمد الضريبة على ما بين واحد في المئة وخمسة في المئة من "إجمالي الإيرادات المجمعة"للشركة.

ويهدف الاقتراح زيادة فاتورة ضرائب شركات مثل أمازون وجوجل التابعة لشركة ألفابيت وفيسبوك والتي تتهمها دول الاتحاد الأوروبية الكبيرة بعدم دفع أموال تذكر من خلال إعادة توجيه أرباحها في الاتحاد الأوروبي إلى دول تنخفض فيها الضرائب مثل لوكسمبورج وأيرلندا.

واقترحت حكومة الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون فرض ضرائب على عائدات شركات التكنولوجيا العملاقة وليس على أرباحها من أجل الالتفاف حول مشكلة تحويل هذه الشركات أرباحها من البلد الذي اكتسبتها منه إلى دول تفرض ضرائب منخفضة.