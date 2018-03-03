بي بي: الطلب على النفط يصل ذروته في الـ٢٠ سنة المقبلة

ذكرت شركة الطاقة البريطانية الكبرى «بريتيش بتروليوم» (BP)، في تقرير نتائجها السنوية، أن شهية العالم للنفط وغيره من أنواع الوقود السائل يمكن أن تستمر في النمو حتى حوالي عام 2035، قبل أن تجنح إلى الركود ثم الهبوط في الفترة الممتدة حتى عام 2040.

وذكر التقرير إن الاستهلاك يصل حاليا إلى حوالي 100 مليون برميل يومياً، وأن هذا الرقم سينمو بنسبة 10 % أخرى قبل الاستغناء عن النفط. وقالت الشركة في وقت سابق إن الطلب على النفط الخام لن يتوقف عن النمو حتى الأربعينات من القرن الحالي. ووفقاً لما ذكره موقع «ترافيل واير نيوز» فإن كل النمو في استهلاك الطاقة سيأتي من الاقتصادات النامية سريعة النمو. وستشكل الصين والهند نصف هذا النمو.

وتتوقع شركة «بريتيش بتروليوم» أن تكون الطاقة المتجددة مصدر الوقود الأسرع نموا.

وقال «سبنسر دايل»، كبير خبراء الاقتصاد في شركة بي بي: بحلول 2040، سيمثل النفط والغاز والفحم والوقود غير الأحفوري حوالي ربع الطاقة في العالم. مضيفا: إن أكثر من 40٪ من الزيادة الإجمالية في الطلب على الطاقة ستلبيها الطاقة المتجددة. ووفقا للرئيس التنفيذي للشركة، «بوب دادلي»، فإن التوقعات تظهر أن «العالم سوف يحتاج إلى جميع أشكال الطاقة».