منظمة التجارة العالمية: قرار ترامب تصعيد حقيقي.. وأي حرب تجارية ليست في صالح أحد

قال روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، إن المنظمة «معنية تماماً» بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من مختلف دول العالم.

وأضاف أزيفيدو، أن قرار الرئيس الأميركي «ينطوي على تصعيد حقيقي.. وأي حرب تجارية ليست في صالح أحد.. وستراقب منظمة التجارة العالمية الموقف عن كثب». كان ترامب قد أعلن، أمس، اعتزامه توقيع إجراء يستهدف فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم من أي دولة في العالم خلال الأسبوع المقبل.

في المقابل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي سيتحرك على 3 محاور لمواجهة الرسوم التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، في حين قال ترامب، اليوم، إن أي حرب تجارية ستكون «جيدة ويسهل الفوز بها».

وفي باريس قال وزير الاقتصاد الفرنسي «برونو لومير»، أمس، إن «كل الخيارات مطروحة على المائدة» لرد الاتحاد الأوروبي على الرسوم التي قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم. من ناحيته لم يبدِ الرئيس الأميركي أي قلق من الردود الدولية على قراره، وقال عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أمس:

«عندما تخسر دولة (الولايات المتحدة) مليارات الدولارات مع كل دولة لها معها علاقات اقتصادية تصبح الحروب التجارية أمراً جيداً ويسهل الفوز فيها».