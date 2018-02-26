«أدنوك للتوزيع» توزع أرباح أسهم بقيمة 735 مليون درهم

أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة الأكبر على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، نتائج قوية للعام 2017 وخاصة في الربع الأخير منه، وذلك بالتزامن مع برنامج التحوّل النوعي الذي تطبّقه لتعزيز أدائها مسجّلة أرباحاً بقيمة 1.8 مليار درهم لعام 2017، وإيرادات بلغت 19.8 مليار درهم، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 11.8% بالمقارنة مع عام 2016. وكانت أدنوك للتوزيع أُدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر الماضي.

وخلال الربع الأخير من 2017، حققت الشركة قفزة في الإيرادات بنسبة 21.1% وزيادة في الأرباح بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وذلك بعد إبرامها مجموعة من عقود التزويد مع الشركة الأم «أدنوك» التي تملك الحصة الأكبر فيها.

وفي بيان نشرته الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أكدت «أدنوك للتوزيع» أنها ستوزع أرباح أسهم بقيمة 735 مليون درهم، بواقع 0.0588 درهم للسهم، وذلك بعد حصولها على موافقة جمعيتها العمومية في اجتماعها السنوي المقبل.