النفط يتجاوز 66 دولاراً وسط تفاؤل سعودي

واصل النفط الارتفاع فوق 66 دولاراً للبرميل أمس، بدعم من انخفاض إنتاج ليبيا، وتصريحات متفائلة من السعودية بأن الجهود التي تقودها أوبك لتقليص المخزون العالمي من خلال تقييد الإنتاج تؤتي ثمارها.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أسواق النفط تستعيد توازنها، وإنه يتوقع استمرار تراجع المخزونات هذا العام.وتعافى الخام من خسائر كان قد سجلها في وقت مبكر، بعد إغلاق حقل الفيل النفطي في ليبيا الذي ينتج 70 ألف برميل يومياً.

ويبلغ إنتاج البلد العضو في أوبك نحو مليون برميل يومياً، على الرغم من أنه ما زال متقلباً بسبب الاضطرابات. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات إلى 66.49 دولاراً للبرميل. وكانت الأسعار زادت في أوائل 2018، وبلغت 71.28 دولاراً للبرميل في 25 يناير، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014. وارتفع الخام الأميركي ثمانية سنتات إلى 62.85 دولاراً للبرميل.