47.3 تريليوناً الدين التجاري السيادي العالمي خلال 2018

توقعت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية أن «يرتفع الدين التجاري السيادي العالمي خلال 2018 بأكثر من 1.1 تريليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 47.3 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام، بزيادة قدرها 2.5%». وقدرت أن الحكومات في العالم ستقترض نحو 7.4 تريليونات دولار هذا العام، وهو ما سيرفع مجمل ديونها إلى مستوى قياسي للعام الثالث على التوالي.

وأشار تقرير التوقعات السنوية من إس آند بي إلى أن الولايات المتحدة ستستأثر بثلث الرقم الإجمالي، وأنها مع اليابان ستشكّلان أكثر من نصف الرقم الإجمالي للاقتراض.

وتأتي الصين في المرتبة الثالثة، ومن المتوقع أن تصدر أدوات دين بقيمة تبلغ نحو 700 مليار دولار، بينما ستجمع كل من إيطاليا وفرنسا والبرازيل أكثر من 180 مليار دولار.

وقال التقرير: «مجموعة الدول السبع تشكّل نحو 70% من الاقتراض والدين العالمي».

وأضاف قائلاً: «برغم أن أربع دول في منطقة اليورو -إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا- بين أكبر المقترضين العشرة، فإننا نتوقع أن الدول أعضاء منطقة اليورو مجتمعة ستصدر 40% فقط مما ستصدره على الأرجح الولايات المتحدة هذا العام».

ومن حيث المناطق، فإن من المتوقع أن تقترض دول آسيا-الباسفيك 2.9 تريليون دولار، أو نحو 40% من الرقم الإجمالي، غالبيتها بواسطة اليابان، وبدرجة أقل الصين والهند.

وتليها أميركا الشمالية بنسبة قدرها 34%، ثم أوروبا عند 18%، بما في ذلك روسيا ورابطة الدول المستقلة. ومن ناحية أخرى، فإن أميركا اللاتينية ستشكّل أقل من 5%، بينما ستشكّل إفريقيا والشرق الأوسط ما يزيد قليلاً على 3%.