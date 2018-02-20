سلة خامات أوبك تتجاوز 62 دولاراً للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس أن متوسط سعر سلة خامات أوبك ارتفع بنسبة 32 % ليبلغ 62.41 دولاراً للبرميل حسب أسعار الجمعة الماضية، مقابل 62.09 دولاراً للبرميل يوم الخميس الماضي.

وكانت منظمة أوبك قد توصلت إلى اتفاق في فيينا في عام 2016 مع روسيا وغيرها من الدول غير الأعضاء، على خفض الإنتاج من أجل تحقيق استقرار الأسعار العالمية للنفط، وتم تمديد العمل بالاتفاق حتى نهاية العام الجاري.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس إن المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال يناير العام الجاري بلغ 66.85 دولاراً للبرميل، مقابل 62.06 دولاراً للبرميل في ديسمبر العام الماضي.