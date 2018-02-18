خسائر أميركا من القرصنة الإلكترونية تصل إلى 109 مليارات دولار 2016

أعلن تقرير للبيت الأبيض بأن القرصنة الإلكترونية كلفت الولايات المتحدة بين 57 و109 مليارات دولار عام 2016. وأشار التقرير إلى عمليات القرصنة التي استهدفت مؤسسات خاصة وعامة، ومنها قطع الخدمة وانتهاك البيانات وسرقة الحقوق الفكرية.

وحذر التقرير من نشاطات قرصنة إلكترونية تقوم بها دول، كما نبه إلى خطورة خاصة تتميز بها بعض الهجمات، وهي تلك التي تستهدف بنية تحتية حساسة كالطرق السريعة وشبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات والسدود وشبكة إنتاج الأغذية، حيث قد يمتد تأثير هذه الهجمات خارج نطاق الجهة المستهدفة بشكل مباشر.

ولم يتضمن التقرير وفق ما ذكره موقع «بي بي سي» الكثير من التوصيات بخصوص مواجهة هذه الهجمات، لكنه نوه إلى عدم توافر بيانات كافية حول الموضوع وقلة الاستثمارات في الأنظمة الدفاعية.

ويأتي إصدار هذا التقرير بعد اتهام روسيا بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع العام الماضي تحت اسم NotPetya واستهدف شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، ووصفته الولايات المتحدة بأنه محاولة من الكرملين لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا.

وقال التقرير إن الصين وكوريا الشمالية وروسيا تشارك أحياناً في عمليات قرصنة إلكترونية، كما أشار إلى قرصنة ينفذها ناشطون سياسيون ومنظمات إجرامية.