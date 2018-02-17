تصاريح البناء في أميركا الأعلى منذ 2007

زاد معدل البدء بتشييد المنازل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أكثر من عام في يناير بدعم من تعافي بناء الوحدات السكنية لأسرة واحدة، ومن المرجح أن يزيد المعدل مجددا مع ارتفاع تصاريح البناء لأعلى مستوياتها منذ 2007.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن معدل البدء في تشييد المنازل قفز 9.7 % إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.326 مليون وحدة وهو الأعلى منذ أكتوبر 2016.

وارتفعت تصاريح البناء 7.4 % إلى 1.396 مليون وحدة في يناير وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2007.

وعلى النقيض، فإن الزيادة السنوية في أسعار المنازل تجاوزت ستة بالمئة في نوفمبر.