الخام الأميركي يسجّل أعلى مستوى في أسبوع

عزز الخام الأميركي مكاسبه في تعاملات ضعيفة أمس مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في الوقت الذي أغلقت فيه أسواق آسيوية كثيرة أبوابها بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة للتسليم في مارس 29 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 % ، إلى 61.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش بعدما كان لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع عند 61.82 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي ارتفع العقد أربعة بالمئة بعد أن خسر نحو عشرة بالمئة الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتاً، أو 0.5 % ، إلى 64.63 دولاراً للبرميل بعدما نزل ثلاثة سنتات في التسوية السابقة. وخام برنت مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد أن هبط أكثر من 8% الأسبوع الماضي. وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات أمس وغالبا ما يعزز تراجع الدولار أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأميركية.