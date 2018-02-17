أسعار الذهب تتّجه لأكبر مكسب في عامين

ارتفعت أسعار الذهب أمس متجهة إلى أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية في نحو عامين بدعم من تراجع الدولار في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى التحوط من التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1358.40 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما كان قد لامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1360 دولاراً للأوقية.

والمعدن الأصفر مرتفع بأكثر من 3% هذا الأسبوع ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 2016.

وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 % إلى 1360.90 دولاراً للأوقية أمس.

وارتفع الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات أمس لكنه يتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر، في الوقت الذي فاقت فيه المعنويات السلبية للمستثمرين تجاه الدولار أثر أي دعم قد تحصل عليــه العملـــة الأميركيــــة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.