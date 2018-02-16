النفط يواصل مكاسبه مدعوماً بالتزام السعودية خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% أمس لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار وتصريحات سعودية تؤكد التزام المملكة بتخفيضات الإنتاج خلال 2018. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتاً أو 1.4 % عن آخر تسوية مسجلا 61.44 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفع 2.4 % في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتاً أو 1.1 % إلى 65.05 دولاراً للبرميل بعد زيادة 2.6 % أول من أمس. وقال متعاملون إن الأسعار ارتفعت بدعم من تراجع الدولار.

والأهم من ذلك الدعم الذي وجدته السوق في تصريحات السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، والتي أكدت دعمها لتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك ومنتجون مستقلون.