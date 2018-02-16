الذهب يرتفع وسط إقبال على التحوّط بسبب مخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار وإقبال المستثمرين على المعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1354.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، متجهاً صوب تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 26 يناير عند 1355.50 دولاراً للأوقية أول من أمس، وصعد نحو 4% منذ هبط لأدنى مستوى له في شهر في الأسبوع الماضي. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1356.8 دولاراً للأوقية أمس.