آخر الأخبار

الذهب يرتفع وسط إقبال على التحوّط بسبب مخاوف التضخم

المصدر:
  • لندن - رويترز
التاريخ:
طباعة Email

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار وإقبال المستثمرين على المعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1354.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، متجهاً صوب تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 26 يناير عند 1355.50 دولاراً للأوقية أول من أمس، وصعد نحو 4% منذ هبط لأدنى مستوى له في شهر في الأسبوع الماضي. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1356.8 دولاراً للأوقية أمس.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon