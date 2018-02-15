الدولار يهوي لأدنى مستوى في 15 شهراً

تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الخميس ليسجل أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل الين حيث طغت معنويات سلبية تجاه الدولار على تأثير ارتفاع سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.

ويواجه المحللون صعوبة في تفسير الانخفاض واسع النطاق للدولار الذي جاء على الرغم من ارتفاع العائد على سندات الخزانة بنحو ثلاثة بالمئة وصعود أسواق الأسهم والسلع الأولية.

وارتفع الدولار لفترة وجيزة أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأميركي كان أقوى من المتوقع في يناير كانون الثاني مما يعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع سعر الفائدة أربع مرات في العام الحالي.

لكنه سرعان ما تراجع وسجل أسوأ أداء يومي له في ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات كبيرة منافسة. وواصل تلك الخسائر اليوم ليتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 88.585.

وانخفض الدولار مقابل الين 0.8 بالمئة إلى 106.18 ين وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر عام 2016 ويمثل انخفاضا نسبته 3.8 بالمئة عن الذروة التي سجلها في أوائل فبراير شباط عندما اقترب من 110.50 ين.

وارتفع اليورو لفترة وجيزة فوق 1.25 دولار لأول مرة في أسبوعين ليجري تداوله بارتفاع نحو نصف بالمئة خلال الجلسة قبل أن يتراجع إلى ما دون من هذا المستوى بقليل.