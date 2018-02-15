الأسهم الأوروبية تتعافى مع نتائج أعمال قوية وارتفاع وول ستريت

ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية، أمس الأربعاء، في طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في 6 أشهر.

يأتي هذا الارتفاع مع تحسن المعنويات بعد نتائج أعمال قوية، وارتفاع الأسهم الأميركية في وول ستريت.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6% بحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت معظم أسواق الأسهم في أوروبا، مع صعود معظم القطاعات الرئيسية. وكانت شركات الإعلام الأكثر ارتفاعاً مع صعود بنسبة 1.2%، وقفز سهم سكاي بنسبة 3% بعدما حققت الشركة البريطانية مكاسب جراء إذاعة مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة.

وارتفع صباحاً مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7%، وفي فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7%، وفي ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.8%، وفي لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بمقدار 0.7%..

وفي الولايات المتحدة، استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولات ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر عقب تلاشي الخسائر التي تكبدتها مع انطلاق التداولات، أمس الأربعاء، لتستكمل بذلك مسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت ضمن عمليات تصحيحية عقب أسوأ أسبوع لها في عامين.