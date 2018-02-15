بنك هندي يكشف تعاملات غير شرعية بقيمة 1.77 مليار دولار

كشف بنك بنجاب الوطني، ثاني أكبر بنك هندي، عن تعاملات مصرفية غير شرعية بقيمة 1.77 مليار دولار في أحد فروعها في مومباي.

وقال البنك في بلاغ تنظيمي للبورصة أمس «البنك رصد بعض التعاملات غير الصحيحة وغير المصرح بها في أحد فروعها في مومباي لصالح عدد قليل من العملاء بتشجيع واضح منهم». وأضاف «بناء على هذه التعاملات، يبدو أن بنوكاً أخرى قدمت أموالاً لهؤلاء العملاء في الخارج».

ولم يوضح البنك تأثير الفضيحة، ولكن حجم التعاملات غير المشروعة يعادل ثمانية أضعاف صافي دخل البنك الذي يقدر بـ 206 ملايين دولار، بحسب التقارير الإعلامية.

وقال البنك إنه أبلغ أجهزة الاستقصاء. وأوضح «تمت إحالة المسألة لأجهزة إنفاذ القانون لفحص السجلات واحتجاز المتورطين كما ينص قانون الدولة. البنك ملتزم بتعاملات بنكية نظيفة وشفافة».