تعاون رقابي بين «المركزي العُماني» وسلطة دبي للخدمات المالية

وقّع البنك المركزي العُماني وسلطة دبي للخدمات المالية على مذكرة تفاهم في المجالات الرقابية المصرفية بين الطرفين.

وقام بتوقيع المذكرة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، وبريان ستايرولت القائم بأعمال سلطة دبي للخدمات المالية.

وتهدف المذكرة إلى تلبية الرغبة المتبادلة لدى الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تحقيق تقارب نحو الوسائل والمعايير المشتركة في الإشراف عبر الحدود على المؤسسات المصرفية العالمية في نطاق اختصاصهما، بجانب تأسيس علاقات عمل جيدة بين الطرفين من أجل تسهيل الإشراف الموحد على النحو المنصوص عليه في المبادئ الأساسية للجنة بازل للإشراف المصرفي الفعال.