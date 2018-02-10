فائض الإمدادات يهبط بالنفط

هبطت أسعار النفط أمس، لليوم السادس، وتتجه صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في عشرة أشهر بعد أن عززت زيادة الإنتاج الأميركي الذي بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً المخاوف بشأن ارتفاع حاد في الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتاً إلى 64.17 دولاراً للبرميل خلال التعاملات ويوم الخميس هبط برنت 1.1 % إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 20 ديسمبر. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتاً إلى 60.25 دولاراً.

وهوى العقدان أكثر من 9 % من مستوى ذروة العام الجاري الذي بلغاه في أواخر يناير.