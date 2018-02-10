الذهب مستقر في التعاملات الفورية

استقر الذهب من دون تغير يذكر أمس مع هبوط أسواق الأسهم لكن ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة حول العالم ضغطاً على الأسعار.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية عند 1319 دولاراً «الأونصة» خلال التعاملات.

وانخفض المعدن الأصفر1% في المعاملات الفورية منذ بداية الأسبوع ليتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية بسبب تعافي الدولار. وارتفعت الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1320.50 دولار. وارتفعت الفضـــة 0.1 % إلى 16.43 دولار بعدما لامست أدنى مســـتوى منذ 22 ديسمبر 2017 عند 16.22 دولاراً يوم الخميس.