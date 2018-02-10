الكونغرس الأميركي يقر الميزانية وينهي شللاً حكومياً لساعات

أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون الميزانية أمس بعد ساعات من التأخير توقفت خلالها العديد من المصالح الحكومية عن العمل ووقعه الرئيس دونالد ترامب لإنهاء ثاني شلل تشهده الحكومة خلال 3 أسابيع. وصوت المجلس بغالبية 240 صوتاً ومعارضة 186 نائباً لصالح القانون الذي اتفق عليه قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي وينص على تمديد الميزانية حتى 23 مارس.

وبذلك يعاد فتح الإدارات الفدرالية التي أُغلقت إثر عرقلة سناتور محافظ التصويت ومرور مهلة منتصف الليل دون إقرار مشروع القانون. وأقر رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين بعدم وجود «داع» للشلل الحكومي الذي يعكس حالة الانقسام السياسي التي تعيشها واشنطن.

وسيكسر مشروع القانون الذي يشمل اتفاقاً واسعاً يزيد النفقات على مدى عامين ويرفع سقف الدين الفدرالي حتى مارس 2019 دورة أزمات تمويل الحكومة تمهيداً لحملة صعبة ستسبق انتخابات منتصف المدة التي ستجري في نوفمبر.وتضمن الاتفاق زيادة الإنفاق 300 مليار دولار للعامين الجاري والمقبل ويزيد الدين حتى أول مارس 2019.

ويقدم كذلك حزمة للإغاثة في حالات الكوارث بقيمة 90 مليار دولار.