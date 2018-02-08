العملات الرقمية تتهاوى مجدداً

عاودت «بتكوين» الانخفاض مرة أخرى خلال التعاملات، أمس، بعدما تمكنت من عكس اتجاهها الهبوطي، أول من أمس، حين تراجعت أدنى من 6 آلاف دولار لأول مرة، تزامناً مع تراجع جماعي للعملات الرقمية.

وانخفضت «بتكوين»، أمس، 4.80% إلى 7329 دولاراً. وتراجعت «إثريوم» 6.85% إلى 741 دولاراً، وهبطت «الريبل» 7.60% إلى 72 سنتاً. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 350 مليار دولار انخفاضاً من 370 مليار خلال التعاملات، وبعدما تراجعت، أول من أمس، أدنى 280 مليار دولار للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر 2017. وحذر الاقتصادي نورييل روبيني من انهيار العملات الرقمية قائلاً: إن «بتكوين» ربما تهبط إلى صفر.