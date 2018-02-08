الذهب يتراجع مع صعود الدولار

انخفض الذهب الأربعاء مع صعود الدولار وتعافي الأسهم العالمية من أدنى مستوياتها في شهرين، لكن المعدن النفيس تلقى دعما من اعتقاد بأن الاتجاه النزولي للدولار سيبقى على الرغم من توقعات رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية. ويجعل صعود الدولار المسعر به الذهب حيازة المعدن النفيس أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية 0.8 بالمئة إلى 1314.31 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأميركي، بعدما هبط في وقت سابق إلى 1311.66 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير.

وهبطت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1314.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.08 في المئة إلى 978.80 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ الحادي عشر من يناير عند 972 دولارا.

وهبط البلاديوم 2.4 في المئة إلى 983.90 دولار للأوقية عد أن سجل أقل مستوى منذ الخامس عشر من نوفمبر عند 978.55 دولار.

وتراجعت الفضة 1.97 في المئة إلى 16.34 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 16.26 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثاني والعشرين من ديسمبر.