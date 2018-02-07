الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذات الآمنة

ارتفع الذهب أمس في ظل الاتجاه النزولي للأسهم العالمية الذي دفع المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، رغم توقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام شكلت ضغطاً على السوق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1342.95 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش بعد أن زاد 0.5% أول من أمس الاثنين. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.7% إلى 1345.60 دولاراً للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 16.89 دولاراً للأوقية.

وكان المعدن قد نزل 3.7% الجمعة الماضي وهو أكبر هبوط يومي منذ ديسمبر 2016. وصعد البلاتين 0.6% إلى 995.60 دولاراً للأوقية بينما فقد البلاديوم 1.4% إلى 1015.40 دولاراً للأوقية بعدما لامس أقل مستوى منذ 14 ديسمبر 2017.