20 % نمو سعر سلة «نفوط أوبك» في 2017

ارتفع سعر سلة «نفوط أوبك» إلى 62.06 دولاراً في العام 2017 بنمو نسبته نحو 20% مقارنة بـ 2016 ما ساهم في بدء عودة الصعود لهذه السلعة الاستراتيجية بعد الانخفاض الذي شهدته في وقت سابق.

فيما بلغ إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» 933 مليون برميل خلال العام 2017 بانخفاض قدره 7 ملايين برميل مقارنة بإنتاج 2016.

اتفاق

وجاء التحسن في أسعار سلة نفوط أوبك وبقية الخام النفطي (برنت، نايمكس) خلال العام الماضي بدعم من الاتفاق المبرم بين أعضاء المنظمة وبعض المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج وذلك للمحافظة على توازن السوق.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط فقد تراجع معدل الإنتاج اليومي لأعضاء «أوبك» إلى 32.393 مليون برميل خلال العام 2017 وبمقدار 250 ألف برميل تقريباً مقارنة بـ 32.643 مليون برميل خلال العام 2016 .

ومن المتوقع، بحسب التقرير، تواصل تحسن الأسعار خلال المرحلة القادمة خاصة بعد الاتفاق الذي توصل إليه أعضاء «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين خلال نوفمبر الماضي وجرى بموجبه تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية العام 2018.

ووصل معدل التخفيض في إنتاج المنظمة خلال الربع الأخير من العام 2017 نحو 274 ألف برميل في خطوة تعكس التزام جميع الأعضاء باتفاقية خفض الإنتاج مع كبار المنتجين المستقلين. وتراجع إجمالي إنتاج «أوبك» من 32.725 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين إلى 32.451 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر إلى ديسمبر.

يشار إلى أن سعر خام برنت صعد فوق حاجز 70 دولاراً في شهر يناير الماضي قبل أن يتعرض لجني أرباح لكنه لا يزال رغم ذلك عند أعلى مستوياته منذ العام 2014.