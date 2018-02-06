بوينغ تكشف عن طائرتها الجديدة «ماكس7»

كشفت شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ»، أمس الاثنين، عن أحدث أجيال عائلة طائرات «بيونغ 737 ماكس»، وهي الطائرة «ماكس7»، في المقر التابع لها في مدينة «رينتون» بولاية واشنطن.

وتم تصميم الطائرة لتحمل 172 راكباً، ويصل مداها الأقصى إلى 3850 ميلاً وهو أطول مدى لطائرات عائلة ماكس.

ومن المقرر دخول الطائرة «بوينغ 737 ماكس 7» الخدمة عام 2019 مع تسليمها لشركة الطيران «ساوث ويست أيرلاينز».

يذكر أن طائرات العائلة «737 ماكس» هي الأسرع نمواً من حيث المبيعات في تاريخ شركة «بوينغ»، حيث وصل إجمالي طلبيات شركات الطيران من هذا الطراز أكثر من 4300 طائرة من 92 عميلاً في مختلف أنحاء العالم.